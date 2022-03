Zelený bitcoin? Změna kódu má snížit energetickou náročnost o 99 %

Kampaň s názvem „Change the Code, Not the Climate“, česky „Změňte kód, ne klima“, spustila skupina klimatických aktivistů, jejíž součástí je například i organizace Greenpeace a kryptomiliardář Chris Larsen, zakladatel společnosti Ripple. Kampaň umístila reklamu ve významných amerických denících Wall Street Journal, New York Times a dalších.