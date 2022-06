Zákonodárci státu New York schválili návrh zákona o omezení těžby kryptoměn

Ve státě New York se nacházejí desítky elektráren na fosilní paliva, které by mohly být přeměněny na těžební provozy, uvedla Liz Moranová z neziskové organizace Earthjustice.

Zastánci kryptoměn mají za to, že opatření by omezilo hospodářský rozvoj státu New Yorku. Podle společnosti Blockchain Association by se těžební provozy přesunuly do jiných států.