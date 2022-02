Výzva českých programátorů zabrala. Za 24 hodin se k bojkotu Rusů připojilo 700 webů

„Už v pátek ráno jsme měli na kontě desítky webů, které se do projektu zapojily. Po 24 hodinách jich bylo zapojených už 700. Zapojují se nejen osobní stránky, ale například i e-shopy, dokonce i některé ruské weby provozované na území ČR,“ řekl Novinkám Prosecký.

Mezi weby, které se do projektu zapojily, patří například videodoktor.cz a registrlekaru.cz. „Od pátku je náš zdrojový kód dokonce i na stránkách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,“ konstatoval Prosecký.

„Chtěli jsme, aby se to skutečně dotklo všech Rusů bez ohledu na to, kde žijí,“ doplnil jeden z iniciátorů s tím, že weby jsou po úpravě schopné rozeznat nejen to, odkud se daný člověk připojuje, ale také jakou má nastavenou klávesnici či jazyk operačního systému nebo prohlížeče.