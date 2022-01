Útočiště pro těžbu bitcoinů? Vypínání internetu Kazachstánu uškodilo

Těžař Vincent Liou, který kvůli levné energii přemístil provoz svého podniku z Číny do Kazachstánu, kvůli změně prostředí zvažuje další přesun, tentokrát do Severní Ameriky nebo do Ruska. „Nyní vyhodnocujeme situaci. Předpokládám, že část výpočtů ponecháme v Kazachstánu a část přesuneme do jiných zemí,” řekl.