Postavte se proti invazi na Ukrajinu, burcuje český Jablotron v Rusku

Svým zákazníkům firma rozeslala své stanovisko: "Chápeme Vaše rozhořčení nad tím, že Jablotron zablokoval služby uživatelům v Rusku. Prosím uvědomte si, že to, co se děje na Ukrajině, není žádná mírová mise. Je to surová agresivní válka, ve které umírají nevinní lidé. Umírají Ukrajinci, jejich ženy a děti, ale umírají také ruští vojáci – Vaši bratři a synové. Každý občan Ruska, který tuto situaci bez veřejného protestu přijímá, se stává spolupachatelem válečného zločinu. Ano, zablokování služeb Jablotronu je porušením obchodního práva. Takové porušení práva však považujeme za správné v situaci, kdy má napomoci ukončení válečné agrese a zabíjení lidí."