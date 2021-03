Huawei není jediný. Na černé listině USA je pět čínských firem

Americká Federální komise pro spoje (FCC) na konci minulého týdne označila celkem pět čínských společností, které znamenají hrozbu pro národní bezpečnost USA podle zákona z roku 2019, jehož cílem je chránit komunikační síť Spojených států. Těmito společnostmi jsou Huawei Technologies Co., ZTE Corp., Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. a Dahua Technology Co.