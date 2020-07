Hackeři zmanipulovali zaměstnance Twitteru, zmocnili se 45 účtů

Pachatelům středečního hackerského útoku na sociální síť Twitter, který zasáhl i několik amerických politiků a miliardářů, se podařilo převzít kontrolu nad 45 účty. Podvodné příspěvky jménem celebrit šířili poté, co zmanipulovali menší část zaměstnanců a získali přístupové údaje do interních systémů platformy. Twitter to v noci na sobotu uvedl na firemním blogu.