Google, Facebook či Twitter. Technologičtí giganti musí mít kancelář v Rusku

Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor zveřejnil seznam zahraničních firem, po kterých požaduje, aby měly do konce roku 2021 oficiální zastoupení na ruské půdě. Zařadil mezi ně 13 technologických gigantů, jako je Google, Facebook či Twitter. Uvedla to agentura Reuters, podle které není jasné, co úřad zastoupením myslí, protože na soupis se dostaly i společnosti, které v Rusku kanceláře mají.