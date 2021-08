Facebook, WhatsApp a Twitter dostaly v Rusku pokutu za to, že neukládají data o uživatelích

Soud v Rusku vyměřil americkým internetovým společnostem Facebook, WhatsApp a Twitter pokutu v celkovém objemu 36 milionů rublů (10,6 milionu Kč). Sankce je za to, že provozovatelé těchto sítí neukládají data o tamních uživatelích, jak to nařizuje zákon. Informovaly o tom ruské tiskové agentury. Nejvyšší pokutu dostal Twitter, a to 17 milionů rublů. Facebook má podle soudu zaplatit 15 milionů a WhatsApp čtyři miliony rublů.