Definitivní tečka za DVB-T vysíláním v Česku, televizory přijímají nový standard

Minimálně další dekádu by se ale v bezplatném televizním vysílání v Česku nemělo nic zásadního měnit.

„Bylo to opravdu náročné období. Intenzivně jsme se připravovali několik let, nakoupili jsme velké množství technologií, zavedli certifikační proces pro televizní přijímače, proškolili výrobce, prodejce i anténářské společnosti. Vytvořili jsme a vysíláme televizní informační kanál k přechodu na DVB-T2. Projeli jsme s informační kampaní celou republiku. A především jsme celý proces zvládli tak, aby diváci měli stále zachovanou možnost bezplatného příjmu televizního vysílání,“ prohlásil generální ředitel radiokomunikací Vít Vážan.

„Pozemní vysílání potvrzuje dlouhodobě pozici nejsilnější platformy v Česku. Je spolehlivé, nezávislé na počtech lidí, kteří ho využívají, umí nabídnout nejmodernější služby, vysoké rozlišení, pružnost při vzniku nových TV programů, propojení s internetem prostřednictvím HbbTV. Jsme potěšeni, že mu lidé stále zachovávají přízeň, je to odměna za tvrdou práci v uplynulém období,“ dodal Vážan.

Kmitočty pro pozemní televizní vysílání v DVB-T2 jsou státem garantovány nejméně do roku 2030. Lidé se tedy nemusí obávat, že by za pár let museli měnit opět své televizní přijímače, nebo pořizovat set-top boxy kvůli nějakému modernějšímu televiznímu standardu.