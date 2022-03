Co se opravdu děje na Ukrajině? Rozeslali jsme Rusům 20 milionů zpráv, říkají hackeři

Mnoho Rusů tak patrně ani neví, co se na Ukrajině ve skutečnosti děje. Právě kvůli tomu začali už v minulém týdnu hackeři z týmu squad303, který je přidružený k hnutí Anonymous, rozesílat hromadné informativní zprávy na ruská čísla a e-maily. Využívají k tomu uniklé databáze reálných kontaktů, ale i nahodile generovaná telefonní čísla.

Žena s transparentem pronikla do živého vysílání ruské televize: Tady vám lžou, vzkázala

Upozornit Rusy na to, co se ve skutečnosti na Ukrajině, se snaží i projekt web4ukrajina.cz, do kterého je zapojeno už 16 992 webů z Česka i zahraničí.