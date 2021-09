Tři muži z Mělnicka chtěli vydělat na virtuálních měnách. Přišli o miliony

Poškození reagovali na článek, který našli na internetu. Formulářem pak zaslali osobní údaje, kopii občanského průkazu, platební karty i dalších dokumentů, uvedla v tiskové zprávě mluvčí mělnických policistů Markéta Johnová. V případě prokázání viny a odsouzení může pachateli za podvod s tak vysokou škodou hrozit až osm let vězení.

Muži prostřednictvím formuláře poskytli své dokumenty. Poté jim byla založena na jejich jméno bitcoinová peněženka. „Všichni poškození si vždy na radu neznámého nainstalovali do svého počítače program AnyDesk. Tím umožnili neznámé osobě vzdálený přístup do celého svého počítače a za přímé pomoci poškozených se začalo obchodovat,” popsala případ mluvčí. Neznámý pachatel pak pomocí vzdáleného přístupu začal peníze z běžného účtu podvedených převádět do bitcoinové peněženky.