Nejvíc DDoS útoků na české firmy pocházelo z Ruska

Nejvíce hackerských DDoS útoků (Distributed Denial of Service) na české firmy a instituce pocházelo v dubnu z Ruska, a to z téměř 6000 míst. Největší intenzitu pak měly útoky z thajských IP adres. Celkový objem DDoS útoků, při nichž jsou napadeny servery provozující služby či internetové stránky, ale oproti rekordnímu březnu poklesl. I tak je stále výrazně větší než v předchozích měsících. Vyplývá to z měsíční analýzy české společnosti ComSource.