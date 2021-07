Před 70 lety Sověti tajně vyslali do vesmíru dvojici psů

Historický let byl přísně utajen a podrobnosti o něm včetně skutečných jmen psích hrdinů se na veřejnost dostaly až počátkem 90. let.

Během asi čtvrthodinového letu vylétla raketa s psíky do zhruba stokilometrové výšky, odkud se snesla na padáku. Oba voříšci z letu vyvázli prakticky bez následků – Dezikovi nebylo vůbec nic, Cigan během přistávání utrpěl jen povrchové oděrky.

Oba psí hrdinové se museli vyrovnat nejen se čtyřminutovým stavem beztíže, ale hlavně s pětinásobným přetížením při startu. Nic z toho pro psy, upoutané během letu do speciálních postrojů a sledované řadou přístrojů, ale neznamenalo větší nebezpečí.

Sovětští vědci vybírali zvířata, kterým příroda dala do vínku odolnost a zdraví – pouliční křížence. Cigan byl huňatý bílý psík, zatímco srst jeho kolegy byla černá s velkými bílými skvrnami.

Kosmického pionýra Dezika ale čekal smutný osud, při druhém letu selhal padák a neovladatelná kapsle se roztříštila o zem. Lepší osud pak čekal na druhého člena průkopnické posádky, kterého se ujal šéf sovětské vesmírné komise akademik Anatolij Blagonravov, u kterého žil spokojeně dalších deset let.

Do historie se také zapsal let sovětské kosmické lodi 2 (označované i jako Sputnik 5), která do vesmíru odstartovala v srpnu 1960. Na palubě byly i fenky Bělka a Strelka, které se staly prvními živými tvory, kteří se vrátili z orbity zpět na Zemi.