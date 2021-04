Před 70 lety podepsalo šest států smlouvu o „uhlí a oceli“, předzvěst Evropské unie

„Schuman zkrátka počítal, že budou-li země vzájemně spolupracovat, nebudou mít logicky už na jakékoli spory chuť ani k nim důvod. Ve spolupráci navíc viděl pozitivum i v hodnotě posílení ekonomiky či pracovních nebo mezilidských vztahů,“ okomentovala to pro Novinky historička Michaela Košťálová.

„Mělo to zajistit mír v Evropě skrze ekonomickou spolupráci v sektorech strategických pro zbrojení,“ připomněl pro Novinky obecnou tezi o založení tohoto společenství, které vycházelo z tzv. Schumanova plánu, politolog Petr Just .

„Impuls pro spolupráci musel být výhodný pro všechny zúčastněné strany a nesměl se tvářit, že státy chtějí hned od počátku vytvořit politickou unii. Proto byla hodnota jednotného trhu natolik velká – tedy to, co stálo na počátku – že zůstala do dneška prakticky nedotčena,“ vysvětlil pro Novinky Vít.