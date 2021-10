Krutý konec Kaddáfího Libyi nestabilizoval

Americký prezident Barack Obama, který přitom nechtěl jít do války, nařídil podniknout na Libyi letecké útoky.

NATO prodloužilo 1. června misi o 90 dní. V půlce června 2011 začali vzbouřenci postupovat od hranic Tuniska. Během srpna ovládli celou oblast u hranic do hloubky sta kilometrů.

I když se spekulovalo, že Mummar Kaddáfí po pádu Tripolisu zamíří na jih do pouště ke kmenům, které mu zůstaly věrné, protože nabídky k emigraci odmítl, vydal se do rodné Syrty, která byla s Baní Valídem poslední baštou jeho zastánců.

V Syrtě se skrýval až do chvíle, kdy se rozhořela bitva o město a bylo jasné, že ho ovládnou vzbouřenci.

Zpozorovalo ji britské tornado, které bylo vysláno na průzkum poté, co se podařilo zachytit satelitní hovor Kaddáfího. Na kolonu ze vzduchu zaútočil americký bezpilotní predator i francouzské Mirage 2000D.

Další záběry ukázaly, jak byl bodán bajonetem a jak se pak vedle bezvládného polosvlečeného těla diktátora vzbouřenci z Misuráty radovali a stříleli do vzduchu. Je vidět, že Kaddáfí měl na hlavě střelnou ránu.

Podle pitvy Kaddáfího zabila kulka, která ho zasáhla do hlavy. Střelen byl i do břicha a měl zraněnou nohu, zřejmě od střepin. Vzbouřenci popřeli, že by byl vydán rozkaz ho zabít.