Zaměstnání načerno má mnoho rizik

Co je to vlastně práce načerno? Je to každá placená práce, na niž nebyla uzavřena pracovní smlouva, dohoda nebo vystavena faktura (máte-li živnostenský list). Často je pracovník lákán na okamžitý nástup, peníze na ruku a vyšší výdělek za stejnou práci, než kdyby byla uzavřena pracovní smlouva.