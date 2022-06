Úsporný tarif bude pomáhat celý rok

Vedle úsporného tarifu vláda v rámci pomoci domácnostem ještě schválila odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie. To by mělo trvat od začátku letošního října až do konce prosince příštího roku.

Tam jsou dvě varianty. První je to, že vláda poskytne až deset miliard na modernizaci tepláren. Teplárny pak tento příspěvek promítnou do zvýšení cen. To znamená, že nezdraží o tolik, o kolik by bez toho zdražovaly. Tato modernizace však podléhá schválení ze strany Evropské komise, na něž se dosud čeká.