Rekord padl, Češi si vzali hypotéky za 254 miliard korun

Podle odborníků stále vyšší průměrná hypotéka ukazuje, že růst cen nemovitostí zatím příliš nepolevil, a to i navzdory koronakrizi. Letos by však mohl zpomalit.

„Myslíme si, že ceny by už neměly plošně růst. Dle našeho názoru dojde v letošním roce ke stabilizaci cen. Samozřejmě se to nebude týkat plošně všech nemovitostí, ale trend rostoucích cen by se měl v letošním roce přibrzdit,“ dodal Jiří Feix z Hypoteční banky.