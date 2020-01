Novoroční výprodeje mají zelenou. Pozor na falešné slevy

Češi před Vánoci opět rekordně utráceli, nejinak tomu ale bude i v povánočních lednových výprodejích. Podle odhadu ekonoma Lukáše Kovandy Češi během nich utratí například v povánočních výprodejích v e-shopech zhruba 95 procent toho, co utratili před Vánoci.

Prodejci například často používají jen prázdná hesla na velkých cedulích ve výloze, aby na ně nalákali zákazníky. „Spoléhají na to, že po příchodu do prodejny se lidé zaberou do výběru zboží tak, že si nevšimnou, že nakupují za ceny zcela běžné. Pokud cena uvedená na cenovce či v katalogu neodpovídá té, která je vám namarkována u pokladny, trvejte na prodeji zboží za nižší cenu, nejedná-li se o zjevný omyl,“ doporučila Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.