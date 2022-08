Na žádost o příspěvek na dítě bude rok

Příspěvek bude vyplacen do 30 dnů ode dne podání žádosti, slibuje MPSV.

Podle zákona je příspěvek na dítě, kterému 1. srpna nebude ještě 18 let. Stát dávku vyplatí i na děti, které se od srpna do konce roku teprve narodí. Nárok na pět tisíc korun od státu má tak dítě narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022, podmínkou je trvalý pobyt a bydliště v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit náklady.