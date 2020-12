Lidé s covidem by mohli dostávat stoprocentní náhradu mzdy

V České televizi na to upozornil vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhuje, že by se tyto peníze mohly vyplácet v rámci programu Antivirus.

Náhradu mzdy ve výši 60 procent základu nyní vyplácí nemocným v prvních dvou týdnech zaměstnavatel, poté jim nemocenskou posílá správa sociálního zabezpečení. Stejnou výši náhrady pak člověk získá od zaměstnavatele i v případě desetidenní karantény.

Brzy by mohlo dojít ke změně. „Jsem pro a řešení jsem nabízela už v říjnu. Je to o úpravě zákoníku práce a programu Antivirus. Ale obávám se, že až přijdeme s návrhem, ministerstvo financí a ministři za hnutí ANO nám jej kvůli rozpočtovým dopadům zamítnou. Jak jsme se naposledy přesvědčili například u přídavku na dítě,“ sdělila Právu Maláčová.

Bojí se výpadku

Havlíček by ale takové opatření podpořil. „Pokud se domluvíme s ministerstvem práce a sociálních věcí, tak je to jenom otázka toho, odkdy by to platilo. Z mého pohledu to může platit de facto okamžitě. To znamená v momentě, kdy někdo jde domů s tím testem, respektive s pozitivním testem, tak může dostávat 100 procent,“ uvedl.

„To je celkově problém, který tady máme dlouho, že někteří lidi se obávají chodit na testy, protože přijdou o mzdu,“ konstatoval premiér (ANO) Andrej Babiš.

Zatím není jasné, zda by se stoprocentní kompenzace měla vztahovat jen na ty, kteří covidem onemocní, nebo i na ty, kteří se „pouze“ ocitnou v karanténě. V pondělí by o tom měla koalice jednat. Zároveň se musí ještě vyčíslit, kolik by to stálo.

Plány ministrů už teď mají podporu odborů. „Jsme rádi, že vláda konečně mluví stejně jako my. Na tento problém (že nemocní lidé chodí často do práce – pozn. redakce) upozorňujeme už dlouho. Zaměstnanci se nesmějí bát z finančních důvodů se nechat otestovat, mohou tím ohrozit svoji rodinu,“ řekl Právu šéf odborů ČMKOS Josef Středula.

„Nesmí být ovšem rozdíl mezi tím, kdo je v karanténě a dostane 100 procent, a tím, kdo je nemocný za 60 procent. Jinak se nenaplní očekávání, že bude ochota se testovat a zároveň se léčit. Byli bychom rádi, aby to byla i změna zákona, nejenom operativní řešení,“ dodal.

Vláda v říjnu prodloužila poskytování jednoho z příspěvků z programu Antivirus do konce roku, a to příspěvku A. Firmám, které musely zavřít, stát od listopadu proplácí celé mzdy s odvody až do 50 tisíc korun. Předtím podniky, na které dopadla nařízená omezení, mohly získat 80 procent výdělku lidí v uzavřených provozech či náhrad mezd v karanténě do 39 tisíc korun superhrubé mzdy. Do konce roku se prodloužilo také vyplácení příspěvků na část náhrady v karanténě, výše se ale nezměnila.