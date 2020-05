Koronavirus srazil útraty v restauracích až o půlku, zahrádky mnohé podniky zachránily

„V dobách před karanténou jsme v restauracích vesele utráceli o třetinu více než před rokem. To odráželo velmi vysokou spotřebitelskou důvěru, růst mezd a nízkou míru nezaměstnanosti. Nicméně během karantény došlo k prudkému propadu, a to na polovinu loňských čísel,“ uvedl David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny. V posledních týdnech karantény se propady zmírnily a držely se mezi 30 a 40 procenty.

Průzkum mezi majiteli také ukázal, že čtvrtina podniků se po osmitýdenním omezení provozu možná již znovu vůbec neotevře. Kvůli obavám z nákazy se navíc neočekávají návaly zákazníků odpovídající polovině května minulých let.

Vůbec nejméně během oběda utráceli mladí do 17 let. Pokud už platili kartou, medián jejich útrat činil 90 korun. Naopak nejvyšší útraty kartou měli v době oběda důchodci, a to průměrně 158 korun.