Je nejvyšší čas na výměnu starých kotlů. Vyplatí se plyn, či tepelné čerpadlo?

Český plynárenský svaz zároveň upozorňuje, že v Česku je jen omezený počet techniků, kteří se výměnami těchto kotlů zabývají. Proto se může stát, že na takový počet výměn do září 2022 nebudou mít časové kapacity. S výměnou tak neotálejte, za provozování nevyhovujících kotlů totiž hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Dalším zádrhelem může být i vybudování přípojky v místech, kde jsou rozvody plynu dostupné, a to z důvodu vysokých finančních nákladů. Alternativou zemního plynu u objektů, u nichž je připojení k plynovým rozvodům komplikované či nemožné, může být tepelné čerpadlo, ale i LPG ve formě čistého propanu dodávaného do zásobníku. Ten se umísťuje na pozemku poblíž domu nad i pod úroveň terénu. Je tedy nezávislý na rozvodných sítích a netýkají se ho tak možné poruchy či odstávky.

Jak dále upřesnil, propanový zásobník si zákazníci pronajímají od dodavatele za symbolickou cenu, takže se jeho pořízení promítá do nákladů na vytápění naprosto minimálně. Zemní plyn vychází v průměru na 1,70 koruny na kilowatthodinu, celkové náklady na jednu kilowatthodinu energie u propanu se pohybují okolo dvou korun.

Konkrétní investice do propanového vytápění v případě zásobníku o objemu do pěti metrů krychlových u rodinného domu s vytápěnou plochou mezi 100 a 200 metry čtverečními se v současnosti podle odborníků ze společnosti Sidomont pohybuje rámcově od 85 do 143 tisíc korun včetně DPH.