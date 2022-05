Jaké jsou dávky pomoci a kde o ně žádat

Je určený lidem, kteří dávají na náklady spojené s nájmy, energiemi, svozem odpadu a podobně alespoň 30 procent svých příjmů. V Praze je to 35 procent. Výše dávky odvíjí se o tzv. normativů na bydlení, což jsou úředně odhadnuté náklady na tyto věci podle velikosti dané obce.

Výše dávky se pohybuje v řádech stokorun i tisícikorun měsíčně. Žádá se, podobně jako u ostatních sociálních dávek, na Úřadu práce. Vláda zvažuje, že by ještě letos mohla normativy zvýšit, a tím vzrostou i dávky a rozšíří se množství domácností, které o dávku budou moci zažádat.

Je určen pro rodiče, kteří zůstanou s dětmi maximálně do čtyř let věku doma. Její výše je v souhrnu maximálně 300 tisíc korun. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou dvě a více dětí narozených současně, má rodič nárok na vyčerpání celkové částky až 450 tisíc korun.

Vláda nedávno rozhodla, že se maximální měsíční výše výplaty příspěvku může zvýšit z 10 tisíc korun na 13 tisíc korun, o to se však zkrátí doba jeho čerpání. Některé strany vládní koalice požadují nárůst příspěvku na 345 tisíc korun na jedno dítě. O tom se však ještě nerozhodlo.

Jde o dávku, kdy je dítě v osobní péči osoby příbuzné nebo blízké, případně si pěstoun sám dítě vybral a požádal o jeho svěření do své pěstounské péče. Základní výše příspěvku činí od dubna 9775 korun. U pěstounů prarodičů je to 7650 korun. Výše příspěvku se mění například v souvislosti s tím, zda je dítě handicapované, nebo při vyživovací povinnosti.

Dávka související s náklady na narození dítěte. Nárok na ni mají rodiny, které v kalendářním čtvrtletí předcházejícím porodu měly měsíční čisté příjmy nižší než 2,7násobek životního minima, do něhož se započítává i narozené dítě. To je 25 947 korun.

Životní minimum by mohlo vzrůst od července o pět procent

Dále je to pak příspěvek na zvláštní pomůcku, jež je určen například na věci pomáhající nevidícím, neslyšícím, vozíčkářům a podobně. Může tak mezi nimi být například automobil. Výše podpory se liší podle poskytované pomůcky.

V případě drahých pohonných hmot, tedy benzinu či nafty, web zmiňuje jen jednu pomoc, a to program Záruka energie určený podnikatelům. Jde o záruku na bankovní úvěry ve výši jednoho až deseti milionů korun určené na běžné provozní údaje. Stát ručí do osmdesáti procent jejich výše. Žádá se u národní rozvojové banky.

Vláda chystá výplatu jednorázového příspěvku pět tisíc korun na dítě u domácností s hrubým příjmem do jednoho milionu korun ročně. Vyplácet by se měl v srpnu. Zvažuje i zvýšení životního a existenčního minima, díky čemuž by vzrostla velká část sociálních dávek.