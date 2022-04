Hypotéky se prodávají v průměru za 4,88 procenta

Z údajů společnosti Fincentrum & Swiss Life Select vyplývá, že sazby hypoték do 80 procent odhadní ceny nemovitosti s fixací na jeden a tři roky již hranici pěti procent pokořily. Hypotéky fixované na jeden rok nabízí banky v průměru s roční úrokovou sazbou 5,06 procenta, hypotéky s tříletou fixací pak v průměru za 5,08 procenta ročně. Sazby hypoték s fixací na pět let dosáhly v dubnu v průměru 4,78 procenta ročně a s fixací na 10 let pak 4,62 procenta ročně.

Růst sazeb má pochopitelně vliv na výši hypotečních splátek. V případě 3,5milionového hypotečního úvěru do 80 procent odhadní ceny nemovitosti s tříletou fixací a splatností 25 let, budete při průměrné nabídkové sazbě 4,88 procenta nyní splácet 20 227 korun.

Dostupnost hypoték navíc od počátku dubna zhoršilo i znovuzavedení přísnějších pravidel ČNB pro jejich poskytování. Pro banky jsou již závazná, nejsou jim centrální bankou jen doporučována. V reálu to tedy znamená, že žadatelům starším 36 let banky půjčí jen 80 procent z hodnoty zastavované nemovitosti, celkový dluh jejich domácnosti nesmí přesáhnout 8,5násobek čistého ročního příjmu a měsíční splátky všech úvěrů nesmí být vyšší než 45 procent čistého měsíčního příjmu. Mladí lidé do 36 let mají podmínky mírnější.