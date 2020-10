Heslem trhu práce je nyní opatrnost

Zaměstnanci se současné situaci přizpůsobují a na čelné příčky svých priorit kladou stabilitu pracovního místa, jistotu práce a bezpečnost, a to i za cenu nižších příjmů.

Pro zaměstnavatele to znamená, že se mohou opět zaměřit na výběr kvalitnějších kandidátů, kteří pro získání práce splňují všechny předpoklady, a soustředit svou pozornost na produktivitu práce, která v předchozích letech obecně spíše stagnovala.

Dalším efektem aktuálního vývoje pracovního trhu je i výrazné snížení fluktuace zaměstnanců, a to právě z důvodu nízkého počtu volných pracovních nabídek. Ovšem nejen zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé pociťují v současné době značnou nejistotu. Vyplývá jak z epidemiologického vývoje, tak i ze snižujícího se objemu zakázek, což je důvod k velké opatrnosti firem v oblasti náboru.

Trendem roku proto je a bude flexibilní forma zaměstnávání uchazečů, a to především v oblasti výroby.

Mezi obory s největším nedostatkem kvalifikovaných expertů dlouhodobě patří informační technologie (IT) a telekomunikace. Do značné míry to souvisí s digitalizačními projekty, které probíhají napříč všemi sektory ekonomiky a v době pandemie koronaviru ještě získaly na důležitosti. Přesto lze i v tomto odvětví zaznamenat asi pětinový pokles počtu volných pracovních pozic stejně jako stagnaci mezd.