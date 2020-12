Všichni důchodci dostanou základní důchod 10 tisíc, počítá návrh reformy

První pilíř by potom představoval zásluhovou složku důchodu podle předchozích výdělků a doby pojištění. K nim chce komise přihodit ještě 500 korun měsíčně pro hlavní pečující osobu za každé vychované dítě až do počtu tří dětí.

Dále návrh počítá se zavedeném důchodové kalkulačky pro každého občana, aby věděl, co musí splnit pro odchod do důchodu a na jak vysokou penzi bude mít nárok. Kromě toho chtějí komise a ministerstvo snížit daně pro pracující důchodce.

Návrh první fáze reformy je již připraven v paragrafové verzi. Do konce roku má začít meziroční připomínkové řízení. V únoru chce ministerstvo návrh předložit do vlády. Projít legislativním procesem by podle této představy měl do konce příštího roku, aby vešel v účinnost v lednu 2022.