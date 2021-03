Vláda jedná s Volkswagenem o stavbě továrny na baterie

Volkswagen, jehož součástí je i česká automobilka Škoda Auto, v pondělí oznámil, že plánuje mít do roku 2030 v Evropě šest továren na baterie. Uvedl, že jedna by mohla být v Česku.

„Jednáme o tom intenzivně, váže se to na projekt Gigafactory ČEZ, který považuji za jednu z priorit a klíčovou investici v dalších letech. Tato příležitost nám nesmí uniknout, sledujeme tam i vazbu na těžbu lithia, byť to není podmínkou, ale byl by to výborný řetězec. Rozhodnout chceme v tomto roce, jsme od ČEZ pravidelně informováni a buď já, nebo lidé z týmu ministerstva průmyslu jsme u jednání s potenciálními klíčovými investory vznikajícího konsorcia,” řekl HN Havlíček.