Vítkovice Heavy Machinery jdou do prodeje, odhad ceny je 1,3 miliardy

Ostravská firma Vítkovice Heavy Machinery (VHM), kterou soud v létě poslal do konkurzu, jde do prodeje. Odhadní cena nemovitostí i movitého majetku, které se prodávají vcelku, činí 1,3 miliardy korun. Prodejem pověřil věřitelský výbor aukční a dražební společnost Gaute. Za Gaute to ve středu uvedl Jaroslav Martínek. Samotné výběrové řízení začne 6. ledna.