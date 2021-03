Vakcíny jsou zlatý důl. Kdo a kolik na nich vydělá?

První schválená vakcína je od firem Pfizer a BioNTech. Vyvinula ji malá německá firma BioNTech, která z jejího zakladatele Ugura Sahina udělala boháče. Jeho majetek se odhaduje na 4,2 miliardy dolarů. Akcie BioNTechu vrostly o 156 procent.

Malá firma se spojila s tradičním výrobcem léků Pfizer, jehož kořeny sahají do roku 1849, zaměstnává skoro 80 000 lidí a loni měl čistý zisk 9,6 miliardy dolarů. Akcie Pfizeru ovšem stouply jen o 1,8 procenta. Zisk si obě firmy dělí půl na půl. Očekává se, že se letos prodá jejich vakcín za 15 miliard dolarů, ale může to být i dvojnásobek.

Na vakcínách také vydělala firma Moderna, která byla založena před jedenácti lety, má přes 800 lidí a dosud nikdy neměla zisk. Její akcie stouply za rok o 372 procent a očekává se, že letos prodá vakcíny za 18 až dvacet miliard dolarů. Vakcína udělala miliardáře z jejího zakladatele Stéphaneho Bancela, který drží devět procent akcií firmy. Jeho majetek Forbes odhaduje na 4,4 miliardy dolarů.

Obě tyto vakcíny stojí na průlomové technologii mRNA, kdy využívají k očkování jen část genetického kódu koronaviru, který popisuje jeho s-protein, jímž se napojuje na napadenou buňku.

Na třetím místě co do očekávaných prodejů by měl být další farmaceutický gigant, firma Johnson & Johnson, která vznikla v roce 1887 a má skoro 129 000 zaměstnanců. Její akcie stouply o 7,7 procent. Firma použila tradičnější postup, kdy se část RNA koronaviru popisující s-protein vnáší do těla pomocí neškodných adenovirů.

Tyto vakcíny se narozdíl od mRNA vakcín Moderny a BioNTechu, která vyžadují hluboké zmrazení, dají přechovávat v obyčejné chladničce. U vakcíny od firmy Johnson & Johnson navíc stačí jen jedna dávka. Očekává se, že letos dodá miliardu dávek a její příjem bude činit 10 miliard, za dávku chce deset dolarů.

Adenovirovou vakcínu vyvinula ve spolupráci s oxfordskou univerzitou i britsko-švédská společnost AstraZeneca. Očekává se, že by letos mohla prodat vakcíny za 1,9 miliardy dolarů. Suma by mohla být větší, kdyby se jí podařilo dodat plánované tři miliardy dávek, ale potýká se s problémem náběhu výroby a nasmlouvané dodávky výrazně krátí. Navíc slíbila dodávat dvě dávky bez zisku za 4,30 až 10 dolarů podle ekonomické situace země.

I když oxfordská patří k prvním schváleným vakcínám, akcie AstraZeneky ztratily za rok 8,6 procenta, protože společnost napřed oznámila příliš optimistická data ohledně účinnosti, která se pak nepotvrdila a třetí fázi klinických testů provázel zmatek ohledně dávkování. K poklesu přispěly i problémy s dodávkami, které vedly ke sporům s EU.

Příjmy ruské a čínské firmy se nedají odhadnout

Adenovirový je i ruský Sputnik V, který ale využívá hned dvou různých adenovirů jako nosičů RNA viru. Zatím není jasné, kolik se ho letos dodá, ruský investiční fond RDIF, který vývoj platil, uvedl, že jsou s různými výrobci uzavřeny smlouvy na výrobu 1,4 miliard dávek. Cena se pohybuje mezi deseti až dvaceti dolary za dvě dávky, v Rusku je podávána bezplatně.

Využívá se i čínská vakcína od firmy Sinovac, která využívá mrtvého viru. Sinovac uvedl, že by se mělo letos vyrobit v Číně i mimo ni v licencích přes miliardu dávek. Cena ale jasná není, v Číně se zatím platí 60 dolarů za potřebné dvě dávky, v Indonésii má činit 27 dolarů. Příjem z letos dodaných vakcín proto nelze ani odhadnout, akcie společnosti během roku ztratily 21,6 procenta.

Další vakcíny před schválením

Letos by měla být schválena ještě vakcína od firmy Novavax, jejíž jedna složka by se měla pro evropský trh vyrábět i v ČR. Očekává, že by se měsíčně vyrábělo až 150 milionů dávek a letos by mohl Novavax dodat až dvě miliardy dávek, protože má smlouvu s indickým Sérovým institutem. V některých oblastech chce dávku prodávat za tři dolary.

Firma se věnuje vývoji vakcín 30 let, ale zatím žádná její inovativní rekombinační očkovací látka nebyla schválena. Většina případných zisků půjde fondům Vanguard a BlackRock. Akcie společnosti stouply za rok o 1,128 procenta.

Do poloviny roku by mohla být schválena i mRNA vakcína od německé firmy CureVac, o kterou měl zájem i americký prezident Donald Trump, jenž chtěl, aby firma přesídlila do USA. Tu by mělo být možné uchovávat i v chladničce a neměla by potřebovat hluboké zmrazení. Vývoj se však pozdržel.

Letos by měla vyrobit na 300 milionů dávek a EU si už předem objednala 225 milionů. Výrobní cena by měla být nižší než u jiných mRNA vakcín, protože je potřeba méně účinných látek, ale nebude k mání za náklady, protože investoři očekávají návrat vložených prostředků.