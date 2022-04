Topolánek: Česko by nemohlo rychle nahradit výpadek dodávek ruského plynu do EU

Nedostatek plynu by ohrozil výrobu tepla, dodávky plynu do domácností a firem, jelikož Česko je téměř ze 100 procent závislé na ruském plynu. Na konferenci Dny teplárenství a energetiky to dnes v Olomouci řekl předseda Teplárenského sdružení ČR a bývalý premiér Mirek Topolánek.

Ruská plynárenská společnost Gazprom dnes ráno zcela zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje. Cena plynu pro evropský trh se pak výrazně zvýšila.

Evropská unie oznámila, že chystá společnou reakci, podle polské i bulharské strany Gazprom porušil uzavřené smlouvy. Česká vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) v tuto chvíli nemá informace ani signály, že by Česku hrozilo zastavení dodávek plynu.

Návrat do středověku

„Už dnes víme, že pokud se odpojí ruský plyn, tak budeme krátkodobě, okamžitě totálně závislí na případných dodávkách z Německa, které má (plynu) samo málo," upozornil Topolánek.

V případě zastavení dodávek ruského plynu do Evropské unie by středoevropské země podle něj zůstaly prakticky bez plynu, což by mělo ničivé důsledky pro jejich obyvatelstvo. „Když někdo říká, ať rychle uzavřeme kohouty (s ruským plynem), tak vůbec netuší, o čem mluví. Návrat do středověku nepřeji vůbec nikomu," řekl Topolánek.

Česko je na plynu z Ruska závislé z 98 procent, Rakousko z 93 procent, Maďarsko z 82 procent a Slovensko z 99 procent. Naproti tomu závislost Německa činí 21 procent a Polska 31 procent.

Varianta přes Německo

Plyn do Česka proudí ukrajinskou a německou trasou, obě jsou podle Topolánka závislé na ruském plynu. V případě přerušení jeho toku do Evropy by podle Topolánka mohl plyn z jiných zdrojů do Česka teoreticky proudit plynovodem z Německa.

Topolánek ale upozornil na to, že Německo by nejprve muselo pokrýt svoji vlastní poptávku. Spoléhat podle Topolánka nelze ani na zdroje plynu z jihu Evropy. Itálie by totiž sama čelila nedostatku plynu a terminál LNG v chorvatském Krku nestačí pokrýt vlastní spotřebu Chorvatska a Slovinska. Plyn navíc by nemělo ani Polsko.

Ani zásobníky plynu by problém s výpadkem ruských dodávek do Evropy neřešily. „Navíc si na to nikdo vlastně neumí úplně sáhnout kvůli tomu, že tam může skladovat plyn, kdo chce. Vidíme problémy poloprázdných zásobníků v Evropě vlastněných Gazpromem a nikdo to neumí vyřešit," řekl Topolánek, podle kterého by v případě zastavení dodávek ruského plynu mohlo přijít na řadu „znárodnění zásobníků". „Říkám tyto tvrdé věty proto, že my jsme zodpovědní za dodávky plynu a tepla," uvedl.

Plyn zdraží, pokud bude

Tuzemské teplárny se podle Topolánka budou muset už v příští topné sezoně vyrovnat s rychle rostoucími cenami plynu. „Víme, že plyn bude dražší. Pokud vůbec bude," upozornil Topolánek, podle kterého kvůli nejistotě ohledně dalších dodávek plynu nazrál čas „oprášit regulační stupně".