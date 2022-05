Těžba ropy v Rusku v dubnu klesla o devět procent

Rusko v dubnu podle zprávy vytěžilo 9,16 milionu barelů denně. To bylo o 860 000 barelů denně méně než v březnu a téměř 1,2 milionu barelů pod těžbou Saúdské Arábie, největšího producenta kartelu OPEC. Rusko také těžilo o 1,28 milionu barelů denně méně, než mu umožňuje dohoda OPEC+.

Zákaz, který Evropská komise (EK) navrhla na začátku května, by byl zatím nejtvrdší sankcí vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu, zahrnuje ale výjimky pro státy EU, které jsou na ruské ropě nejvíce závislé. Rusko mezitím kvůli sankcím zvýšilo prodej ropy do Číny a do Indie.