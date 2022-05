Supermarkety hledají způsoby, jak si udržet zákazníky. Ve Francii stropují ceny

Šéf největšího francouzského maloobchodního řetězce E.Leclerc v úterý uvedl, že firma identifikuje 120 výrobků, které spotřebitelé nejčastěji kupují, včetně toaletního papíru, mýdla, rýže nebo těstovin, a vytvoří cenový „štít“, který bude garantovat stejné ceny od 4. května až do července.

Jde o nápady, jak si udržet zákazníky, kteří jsou v období vysokého růstu inflace opatrnější a dávají si pozor na to, za co utrácí. Více také sledují cenové akce a vybírají, ve kterém obchodě nakoupí.

Mluvčí evropského maloobchodního a velkoobchodního sdružení EuroCommerce, do kterého spadají společnosti jako Carrefour, Lidl, Kaufland, Tesco či Coop, uvedla, že všechny řetězce nahlížejí v nějaké formě na možnost cenových stropů a škrtů, vše ale závisí na vstupních nákladech jejich dodavatelů.

„Vzhledem k velmi konkurenční povaze trhu s potravinami uvidíte, jak se další řetězce supermarketů budou snažit držet ceny tak nízko, jak jen to půjde,“ uvedla mluvčí EuroCommerce.

Přesto Unilever odhaduje, že jeho marže v prvním pololetí tohoto roku bude mezi 16 a 17 procenty, což je oproti 18,8 procenta v minulém roce pokles. „Pokud to porovnáte s tím, co se děje lidem s účty za energie, tak cítíme, že to je docela zodpovědné,“ okomentoval odhad ředitel společnosti Alan Jope.