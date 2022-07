Sněmovna schválila úsporný energetický tarif

Ten současně připustil, že se nyní kvůli energiím velká část občanů dostává do finančních problémů.

„Vláda díky tomu získá možnost naprosto flexibilně rozhodnout, jak domácnostem s energiemi pomůže. Na základě svého nařízení jim přispěje takovou částkou, jakou uzná za vhodnou, a to kdykoliv a opakovaně,“ vysvětlil Síkela.

„Lidé to na fakturách uvidí k 1. říjnu. Podpora by měla platit celé topné období,“ řekl po schválení zákona novinářům Síkela.

S návrhem souhlasila ve čtvrtek i opozice, přesto ale měla řadu výtek. „Pan ministr je jak Jára Cimrman. Zase pozdě. To, co ostatní země začaly zavádět před několika měsíci, jsme s velkou pompou začali zavádět v červenci 2022. Je to pozdě,“ prohlásil Síkelův předchůdce Karel Havlíček (ANO).