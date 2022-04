Slovenský ministr hospodářství připustil platbu za plyn v rublech

„Plyn se nesmí zastavit. Když je tady podmínka platit v rublech, tak plaťme v rublech,“ řekl Sulík. Připustil zároveň, že požadavek na platbu v rublech je porušením již uzavřených smluv o dodávkách plynu. Sulík upozornil, že diverzifikace dodávek plynu je otázkou několika let.

Podle ministra má Slovensko asi šest týdnů na to, aby vyřešilo současnou situaci s dodávkami plynu z Ruska. Poslední fakturu za plyn zaplatil Slovenský plynárenský průmysl koncem března a další je splatná 20. května. „Jsem pro to, abychom v Evropské unii postupovali v této otázce společně a hledali společná řešení. Ale to nás nemůže odstavit od plynu,“ dodal.