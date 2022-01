Šéf JPMorgan tipuje, že Fed zvýší úrokové sazby více, než se očekává

Dimon, který je ve vedení JPMorgan od roku 2005, v rozhovoru pro CNBC News řekl, že inflace zůstane do konce roku 2022 výrazně nad dvouprocentním cílem Fedu.

To podle něj povede k agresivnější měnové politice centrální banky, jež v současnosti drží základní úrokovou sazbu v rozpětí nula až čtvrt procenta.

Fed podle odhadů investiční společnosti Goldman Sachs zvýší úrokové sazby v tomto roce hned čtyřikrát. Poprvé by tak měl učinit už začátkem března. Podle Dimona se ale k tomuto kroku rozhodne zřejmě vícekrát.

„Osobně bych byl překvapen, kdyby to bylo jen zvýšení čtyřikrát za rok. Zvýšení čtyřikrát za rok o 25 bazických bodů (0,25 procent) je velmi, velmi malé množství a velmi snadné pro ekonomiku, aby to absorbovala,“ řekl.

Fed podle něj letos čelí velké výzvě: musí snížit inflaci, aniž by dramaticky otřásl ekonomikou a trhy. „Bude to trochu jako navlékání nitě do jehly,“ přirovnal.