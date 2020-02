Reklamy z mostů přes dálnice jen tak nezmizí. Střední Čechy podaly žalobu

Czech Outdoor patří do skupiny BigBoard. „K žalobě nemáme žádné informace, takže se nemůžeme vyjádřit,“ uvedla na dotaz Novinek mluvčí BigBoardu Pavlína Stránská.

Reklama na mostě čeká na řidiče také na třináctém kilometru D5, a to v obou směrech. Vlastníkem mostu, na němž jsou reklamy umístěny, je obec Vráž.

Případ tohoto mostu ukazuje na další problém – takzvané souvisle zastavěné území obce nepatří do ochranného pásma dálnic. Zákaz reklamy se na něj tedy nevztahuje.

„Po předchozí konzultaci s ministerstvem dopravy je most v zastavěném území obce (zástavba z obou stran mostu). Reklama na mostě je umístěna s vědomím obce. Zatím o odstranění reklamy neuvažujeme,“ uvedla starostka Vráže Hana Maivaldová na dotaz Novinek.

Skeptický byl po zhlédnutí fotografií z Google Maps i mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. „Dle přiložených fotek se dle všeho o souvisle zastavěné území nejedná, ani na jedné straně mostu nejsou vidět stavby, které by je tvořily,“ sdělil Novinkám.

Navíc je problematické i samotné vyjmutí souvisle zastavěného území obce ze zákazu reklamy na dálnici. I kdyby totiž z obou stran mostu bylo souvisle zastavěné území obce, na situaci by to nic neměnilo.

Reklama nemíří na řidiče, kteří jedou po mostě po území obce, nýbrž na ty, kteří projíždějí pod mostem. Ti to, že projíždějí pod zastavěným územím obce pravděpodobně vůbec nevnímají, zato však vnímají reklamu, jež jednoznačně cílí právě na ně.

„Podle těch fotek to skutečně vypadá, že se o zastavěné území nejedná. Nicméně i zákonnou definici zastavěného billboardáři často zneužívají, když jako samostatnou stavbu počítají třeba nějakou rozvodnu nebo kapličku na hřbitově,“ uvedl na dotaz Novinek Vojtěch Razima ze spolku Kverulant, který se v tématu reklam u dálnic angažuje.

„I v případě, že by se ukázalo, že místo definici zastavěného území splňuje, rozhodně nejde o to, co tím měl tehdy zákonodárce na mysli. Tím byla skutečně myšlena obec, kde je jeden dům vedle druhého,“ dodal.