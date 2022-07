Rakušan: Je potřeba víc zdanit energetické firmy

Na sněmu jste uvedl, že aférám, jako je Dozimetr, chcete propříště předcházet tím, že budete nominovat kandidáty do voleb, kteří nebudou dělat ostudu. Jak to chcete udělat?

Snažíme se analyticky dívat na lidi na předních místech kandidátek hlavně ve větších městech a nominovat jako každá politická síla lidi, kteří nemají kostlivce ve skříni. Ale to jsme dělali vždy a neznamená to, že se problémům lze vždy vyhnout. Musím ale připomenout, že kauza Dozimetr se týká Petra Hlubučka a že drtivá většina našich lidí prošla komunálním působením beze ztráty kytičky.

Vyzýval jsem k tomu všechny kraje, aby do vedení našly vhodné kandidáty. A myslím, že se to docela povedlo rozprostřít po celé republice, z čehož mám radost.

Problémem minulého vedení STAN podle vás bylo, že jste měli příliš přátelské vztahy a odpouštěli si, co jste neměli. Co jste tím myslel?

Lidé, kteří jsou nyní ve vedení, jsou mí dobří kolegové, ale nechodím s nimi po večerech na pivo. V bývalém vedení to tak bylo. Byla tam linie otců zakladatelů, to vedení se v čase příliš neměnilo. Ale nejen kvůli té kauze, ale i kvůli nárůstu počtu členů i poslanců z různých regionů bylo potřeba, aby vedení nebylo založeno na zásluhách, ale podle toho, kdo co chce nabídnout hnutí teď.