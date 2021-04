Nedostatek čipů přerušil výrobu ve slovenském Volkswagenu

Podrobnosti k odstávce společnost neuvedla. Není známo, kterých produktů a závodů se týká, ale nejvíc nedostatkových komponentů putuje do velkých SUV, které se vyrábí právě v Bratislavě.

„Nechci být konkrétnější. Bojujeme, aby to netrvalo dlouho a nebylo to tak špatné. To se nám v minulosti podařilo. Situace se mění každý den,” řekl Oliver Grünberg, předseda představenstva společnosti Volkswagen Slovakia k ohlášenému omezení produkce.