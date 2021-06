Návrh rozpočtu pod palbou kritiky

Veřejné finance rozvrácené koronavirovou krizí je podle nich potřeba stabilizovat. Varují též před zhoršením ratingu Česka a následným zvýšením výdajů na obsluhu státního dluhu.

Podle Schillerové návrh rozpočtu 2022 počítá už i s dodatečným navýšením penzí o 300 Kč měsíčně po lednové valorizaci, které v pondělí schválil kabinet.

„Zatímco MF hovoří o značné konsolidaci státního rozpočtu, ve skutečnosti je naplánován schodek ještě vyšší než v kritickém roce 2020. S ohledem na to, že ekonomika letos i v roce 2022 očekává solidní vzestup, je takto vysoký schodek absolutně nepřijatelný a signalizuje neodvratný rozklad veřejných financí,“ tepala ministerstvo za předložený návrh předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová.

Vysoký schodek vadí i dalším. „Vláda si již zvykla na dluhový doping a není schopna hospodařit bez tvorby hlubokých schodků. Navíc v předvolebním období si nechce proti sobě poštvat voliče, proto neprovádí žádná výrazná úsporná opatření,“ míní hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

V období hospodářského růstu, který se očekává, by měl být schodek podle něj výrazně snížen, či rozpočet by měl dokonce mířit do přebytku. „Stát by měl šetřit a začít splácet dříve nasekané dluhy. Místo toho však bude docházet k dalšímu navyšování našeho dluhu,“ podotkl Křeček.

Česká národní banka navíc zřejmě už brzy začne navyšovat úrokové sazby. To bude prodražovat financování ČR při vydávání státních dluhopisů.

„Pokud by návrh rozpočtu prošel, znamenalo by to, že budeme pravděpodobně jedinou zemí v EU, a možná i na světě, která bude mít větší deficit dva roky po pandemii než v obou letech pandemie,“ uvedl analytik Natland Petr Bartoň.

Podle něj neexistuje jediný důvod, proč by měl být deficit po pandemii stejně veliký, natož aby se dokonce zvyšoval. „Pokud by skutečně nárůst deficitu 390 miliard byl přijat a přežil by i volby, znamenalo by to, že se z covidu již nikdy nevyhrabeme, že je tu s námi nastálo. A zatímco ostatní státy si budou užívat návrat k normálu, my zničíme ekonomickou budoucnost příštích generací,“ dodal.

Rekordní sekyra

Letos je schválen schodek 500 miliard Kč a loni hospodaření státu ovlivněné dopady pandemie vykázalo deficit 367,4 miliardy Kč. V úterý MF oznámilo, že schodek rozpočtu ke konci května stoupl na 255 miliard z dubnových 192 miliard korun. Jde o nejhorší květnový výsledek od vzniku ČR. Loni ke konci května byl schodek 157,4 miliardy korun.

„Na straně příjmů je jedním z hlavních důvodů i nadále zrušení zdaňování superhrubé mzdy, jež má rozhodující podíl na meziročním propadu příjmů státního rozpočtu. Ještě větší dopad na deficit však má v meziročním srovnání nárůst výdajů daný hlavně pokračováním podpůrných programů, transfery do zdravotnictví a sociálního systému a navýšením sociálních dávek, zejména důchodů,“ komentovala pro Právo Zamrazilová.

Vzhledem k plánovanému schodku v letošním roce je podle Křečka již nutné ukončit koronavirové programy na podporu ekonomiky, které výrazně navyšují výdajovou stranu státního rozpočtu. „Zároveň by státní kase měla být naordinována redukční dieta. Ta však vzhledem k předvolebním časům není příliš reálná. Ukazuje se, že ekonomická a politická logika si vzájemně odporují, což má negativní vliv na hospodaření naší země,“ dodal ekonom.

Celkové příjmy rozpočtu ke konci května meziročně klesly o 18,7 miliardy na 553 miliard Kč. Daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení se snížily meziročně o 9,7 miliardy na 468 miliard. Celkové výdaje rozpočtu ke konci května pak meziročně stouply o 78,9 miliardy na 807,9 miliardy Kč.