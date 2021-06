Rusko ustoupilo. Letadla Air France už se mohou cestou z Moskvy vyhnout Bělorusku

Úterní (1. 6. 2021) let splečnosti Air France AF1154 z Paříže do Moskvy. Foto: repro Flightradar24.com

Úterní (1. 6. 2021) let splečnosti Air France AF1154 z Paříže do Moskvy. Foto: repro Flightradar24.com

Úterní (1. 6. 2021) let splečnosti Air France AF1154 z Paříže do Moskvy. Foto: repro Flightradar24.com

Francouzské aerolinky Air France musely v pondělí znovu zrušit let z Paříže do Moskvy. Ruské úřady totiž nevydaly společnosti potřebné povolení, aby se let vyhnul běloruskému vzdušnému prostoru. V úterý po poledni už ale let z pařížského letiště Charlese de Gaulla opět vzlétl a po několika hodinách dosedl v Moskvě, vyplývá z dat serveru Flightradar24.