Leasingové společnosti musí z Ruska stáhnout stovky letadel

Nové nařízení EU o stažení letadel z Ruska do 30 dnů ale těmto společnostem výrazně zkomplikuje situaci. Podle viceprezidenta ACC Aviation Viktora Berty bude stahování letadel z Ruska náročným úkolem, pokud ruské letecké úřady a aerolinky nebudou s leasingovými společnostmi spolupracovat.

Problémy pak budou především v logistice. V první řadě se totiž do Ruska musí dostat personál, který letadla vyzvedne a přiletí s nimi zpět do Evropy. To však značně komplikuje blokáda vzdušného prostoru.