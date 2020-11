Jednání lídrů EU ovládl boj o peníze

Spor vypukl poté, co většina Unie začala spojovat vyplácení peněz z nového rozpočtu na léta 2021 až 2027 s dodržováním principů právního státu. Polsko a Maďarsko reagovaly tím, že v pondělí zablokovaly dohodu o rozpočtu i o chystaném fondu koronavirové pomoci. Celkem jde o 1,82 bilionu eur , tedy o více než 48 bilionů korun.

„Unie musí stát na základě práva a právní jistoty. To je zásada, za niž bojujeme. Protože bez ní je EU mechanismem pro svévolné rozhodování eurokratů a de facto evropské oligarchie, někdy několika silnějších zemí, jen aby dominovaly těm slabším,“ dodal. Před summitem přijali ve čtvrtek polští poslanci usnesení podporující rozhodnutí Varšavy vetovat rozpočet a fond.

Na veto obou zemí nejrázněji reagovali politici Francie a Nizozemska , kteří hovořili o možnostech obejít je a vytvořit fond bez nich, pokud si své veto nerozmyslí. Tyto státy zásadně vylučují, že by mohly couvnout od podmínky, jež vadí Maďarům i Polákům.

Spekulovalo se i o možnosti, že by ostatní odebrali Polákům a Maďarům právo hlasovat, což umožňuje článek 7 Smlouvy o EU, jestliže některý stát vážně a trvale narušuje hodnoty Unie. Vyžaduje to však jednomyslný souhlas a panují obavy, že Polsko by blokovalo odnětí hlasu Maďarsku a naopak. Řada zemí nechce použitím této „atomové bomby“ vyostřit spory v EU.