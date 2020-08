I přes ječmen sežraný od hrabošů obilí pro Česko bude

Kvalita pšenice je dobrá, horší je ječmen. I tak by však měl být dostatek plodin pro českou spotřebu, která podle náměstka ministra zemědělství Jindřicha Fialky činí kolem pěti milionů tun.

ČR je vývozcem obilí do zahraničí, problémy s nedostatky v potravinářství by tak neměly obecně nastat.

Hraboši se stáhli z polí do ulic, Žatec chystá deratizaci

Na Královéhradecku dramatické přemnožení hlodavců nezaznamenali, přesto by řada zemědělců zásah proti hrabošům přivítala, uvedli v polovině srpna zemědělci na dotazy ČTK.

Součástí Stutoxu II je toxický fosfid zinku. Letos v červenci ústav s odkazem na údaje státních veterinářů a ornitologů ohlásil, že se nepotvrdily obavy, že na jed proti hrabošům budou plošně umírat jiná zvířata, jako jsou sovy nebo zajíci. Nyní se čeká, že stát povolení znovu vydá, zemědělci budou moci jed aplikovat po individuálním státním posouzení. Aktuálně by se mělo k problematice vyjádřit ministerstvo zdravotnictví, povolení pak vydá zemědělský ústav.

Cena obilovin by se příliš měnit neměla, a to ani u sladovnického ječmene, kterého se na pivovarnické účely spotřebuje kolem 600 000 tun. Podle státních odhadů by měl výnos obilovin činit kolem šesti tun na hektar, podle Kubiše jde o hrubá čísla, tedy bez započítání některých ztrát úrody.