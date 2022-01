Gazprom poslal do EU méně plynu, než se zavázal

Ruský plynárenský gigant Gazprom loni nesplnil svůj vlastní, konzervativní cíl pro vývoz plynu do Evropy a Turecka. Vyplývá to z výpočtu agentury Bloomberg, které vycházejí z údajů od firmy. Pro Gazprom byl však loňský rok rekordní - firma uvedla, že produkce plynu vystoupila na 514,8 miliardy metrů krychlových, což je nejlepší výsledek za 13 let.