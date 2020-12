Facebook kvůli daním opouští Irsko

Ačkoliv je Facebook rozšířen po celém světě, v praxi firmy platí za využívání jeho duševních práv irskému zastoupení. Facebook tak v Irsku , kde jsou nízké daně, v roce 2018 zaznamenal tržby 15 miliard dolarů (asi 325 mld. Kč), což byla více než čtvrtina jeho celosvětového obratu ve výši 56 miliard dolarů, upozornil deník The Guardian. Z toho však irské správě zaplatil na daních pouhých 101 milionů dolarů (2,2 mld. Kč).

Uzavřít irskou pobočku a navrátit duševní práva do Spojených států se firma rozhodla krátce poté, co americká daňová správa podala na Facebook žalobu s tvrzením, že v USA v souvislosti s přesunem do Irska před deseti lety dluží více než devět miliard dolarů (195 mld. Kč), jelikož tehdy výrazně podhodnotil svoji cenu.