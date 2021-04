EK prověří, zda problém ČR se střetem zájmů není systémový, ohroženy jsou stovky miliard

Evropská komise (EK) chce prověřit, zda v České republice opakovaně nedochází v souvislosti s přidělováním dotací ke střetu zájmů. Pokud by se jednalo o systémový problém, mohla by to Komise začít řešit a v ohrožení by byly stovky miliard z evropského rozpočtu. Zkoumání českých postupů potvrdila eurokomisařka zodpovědná za oblast právního státu Věra Jourová.