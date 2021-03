Domácích testů se prodaly stovky tisíc

Kaufland začal prodávat antigenní testy, plánují to i další obchody

Kaufland začal prodávat antigenní testy, plánují to i další obchody Ekonomika

„Od začátku března jsme na nějakých 25 tisících balení a bylo by to určitě ještě víc, kdyby nedocházelo k výpadkům v dodávkách,“ potvrdil mluvčí lékáren Dr. Max Michal Petrov. Strmý růst zájmu ilustroval prodejními čísly. „Zatímco v prosinci se v lékárnách Dr. Max prodalo 300 testů, v lednu už to byly asi dva tisíce balení a v únoru téměř 18 tisíc,“ uvedl Petrov.