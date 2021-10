ČR a Francie bojují v EU za uznání jádra

„Jestli na to někdy byla vhodná doba, je to právě teď. Snažíme se pragmaticky argumentovat energetikou a ekonomikou,“ řekl Právu Havlíček. Šance je, protože předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden na summitu EU poprvé uvedla, že „Evropa potřebuje stabilní jaderný zdroj a na přechodné období také plyn“.

V Belgii zase lidé začali protestovat proti stavbám plynových elektráren a odstavování tamních sedmi jaderných bloků, které se na výrobě elektřiny podílejí z poloviny. Lidé se podle listu The Financial Times obávají drahého plynu a závislosti na jeho dodávkách z Ruska.

Havlíček před dvěma týdny zveřejnil spolu s francouzským ministrem hospodářství Brunem Le Mairem výzvu podpořenou představiteli dalších osmi zemí EU, mimo jiné Slovenska, Polska, Maďarska nebo Finska. Spolu s francouzským protějškem apelují na EU, že potřebuje jádro.

„Bylo to vyvrcholení naší několikaleté aktivity s Francií ve smyslu podpory jádra. Dlouho jsme to ladili a jsme rádi, že se k tomu přidaly i další země,“ poznamenal Havlíček. Za ideální příležitost označil to, že se Francie od ledna ujme předsednictví v Radě EU a od července ji vystřídá ČR.

Podle Havlíčka bylo potřeba jasně apelovat na to, že pokud nechceme zažívat krize v energetice a chceme stabilní, bezemisní a cenově dostupné dodávky elektrické energie, není možné to udělat bez atomové energie. „Paralelně musíme rovněž investovat do obnovitelných zdrojů a přechodně do plynu, ale bez jádra to fakticky není možné zvládnout,“ podotkl ministr.

ČR a Francie chtějí společným postupem docílit zařazení jádra a plynu mezi udržitelné činnosti v rámci společného klasifikačního systému, tzv. taxonomie, pro podporu investic do udržitelného růstu. „Bez toho se nedá udělat v budoucnosti v Evropě stabilní energetický mix za cenově dostupných podmínek,“ řekl Havlíček.

Česko podle něho potřebuje, aby se jádro financovalo za rozumných podmínek, nechce žádné výhody, ale také nechce, aby banky půjčovaly na jádro za několikanásobek sazeb, nebo dokonce půjčovat přestaly.

Výhodnější úvěry

„Stejné je to u plynu. Jestliže chceme do budoucna udržet stabilní centrální vytápění a utlumovat uhlí, není jiné cesty než přejít na plyn. Pokud by zde byla situace, že by banky na plyn půjčovaly za draho nebo odmítaly dávat půjčky, tak celý systém vytápění totálně zkolabuje,“ prohlásil Havlíček.

Současná situace, kdy lidem v probíhající topné sezoně prudce zdražuje elektřina i plyn, není podle jeho slov jen z důvodů zelených ideologií. Hlavním důvodem je spekulace s plynem a vyšší poptávka než nabídka. Do toho přichází psychologický faktor odstavování uhlí a jádra.

„Jsme přesvědčeni, že se musíme ozvat a hledat řešení. Takové, že se pouze nebude snižovat počet emisních povolenek tak rychle jako doposud, to je podle našeho názoru málo,“ dodal.